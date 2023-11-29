لاتسيو يصدم مانشستر يونايتد بشأن التخلي عن حارسه

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أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن نادي مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع الحارس إيفان بروفيديل من نادي لاتسيو.

واشتهر الحارس صاحب الـ 29 عاماً بتصدياته المميزة، لكن أيضا اشتهر مؤخرا بالهدف الذي سجله لفريقه في مرمى أتلتيكو مدريد بالوقت القاتل في دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة "إل ماسيجيرو" الإيطالية فإن رغبة يونايتد في ضم الحارس ربما لا تعني بشكل حتمي انتقال الحارس إلى صفوف النادي الإنجليزي، حيث أن لاتسيو اشترط الحصول على 30 مليون جنيها إسترلينيا في سبيل الموافقة على رحيل حارسه.

ولعب بروفيديل 18 مباراة مع فريقه هذا الموسم على مستوى السيري آ ودوري الأبطال استقبلت شباكه 20 هدفاً لكنه خرج بشباك نظيفة 6 مرات.