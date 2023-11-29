الكشف عن توقيت حفل جوائز الكاف بالمغرب

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم توقيت حفل توزيع جوائز الأفضل، المُقرر إقامته في المغرب، خلال شهر ديسمبر القادم.

وأوضح الاتحاد الإفريقي أن حفل توزيع جوائز الأفضل سيُقام في الثامنة مساء يوم 11 ديسمبر القادم –بتوقيت القاهرة-، في إحدى فنادق المغرب.

وجاء في بيان من الكاف: "ستحتفل جوائز الاتحاد الإفريقي بأبرز الإنجازات في القارة في حدث من المتوقع أن يكون مذهلاً، حيث سيتم تكريم الأداء الاستثنائي في كل من المسابقات الأندية والمسابقات الوطنية".

وكان الاتحاد الإفريقي قد أعلن في وقتٍ سابق القائمة المختصرة للمتنافسين على جائزة أفضل لاعب، وهم محمد صلاح ورياض محرز وأندريه زامبو أنجويسا وفنسنت أبو بكر وأشرف حكيمي وسفيان أمرابط وساديو ماني وياسين بونو ويوسف النصيري وفيكتور أوسيمين.

كما يتنافس عدد من لاعبي الأهلي على جوائز الأفضل في إفريقيا، مثل محمد الشناوي وحسين الشحات وعلي معلول وبيرسي تاو ومحمود كهربا، بالإضافة لمارسيل كولر، المدير الفني للأحمر.