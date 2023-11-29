وزير الدولة الإماراتي: لا يمكن القبول بأية فرضيات أو مخططات تسعى لفصل غزة عن فلسطين

قال وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر، إن مستقبل غزة وإدارتها يجب أن يظل بيد الشعب الفلسطيني، نافيًا إمكانية القبول بأية فرضيات أو مخططات تسعى لفصل القطاع عن دولة فلسطين.

وشدد في كلمة، خلال جلسة لمجلس الأمن، مساء الأربعاء، على ضرورة اعتماد المجتمع الدولي معايير واحدة من حيث إدانة انتهاكات القانون الدولي الإنساني، ومنها القصف العشوائي للمدنيين والأعيان المدنية ومرافق الأمم المتحدة.

تابع: «الكيل بمكيالين حيال تلك المسائل يخلق الفوضى في النظام الدولي؛ الذي يجب أن يظل قائما على احترام القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، لصون السلم والأمن الدوليين».

وذكر أن «الهدنة التي توصل لها الطرفان لوقف إطلاق النار لـ4 أيام، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتمديدها ليومين، بمثابة بادرة أمل يجب البناء عليها».

ولفت إلى أهمية توسيع نطاق المساعدات الإنسانية، ومواصلة تمديد الهدنة لإتاحة الوقت للأنشطة الإغاثية المهمة ومنها إخراج الآلاف العالقين تحت الركام، والتحول إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار.

ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا وزاريا حول الوضع في الشرق الأوسط، بما فيه القضية الفلسطينية، يستمع خلاله إلى إحاطة من الأمين العام للأمم المتحدة حول تطبيق قرار المجلس رقم 2712 الذي دعا إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة، والإفراج الفوري وبدون شروط عن كل المحتجزين.