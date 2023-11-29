الزمالك يحسم الشوط الأول أمام مودرن فيوتشر بثنائية

حسم الزمالك شوط المباراة الأول أمام مودرن فيوتشر، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

اتسم الشوط الأول بالندية بين كلا الفريقين وإن كان مودرن فيوتشر الأكثر وصولًا لمرمى الزمالك بهدف ملغي بداعي التسلل وكرة في القائم من تسلل أيضًا.

ونجح الزمالك عن طريق سيف الدين الجزيري في الحصول على ركلة جزاء تولى أحمد سيد زيزو تنفيذها ليضعها على يسار جنش معلنة عن الهدف الأول لصالح الفارس الأبيض في الدقيقة 38 من الشوط الأول.

وضاعف إبراهيما نداي تقدم الزمالك بالهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع من متابعة لكرة ساقطة في منطقة الـ6 ياردات، لتنتصف المواجهة بين الفريقين بهدفين دون رد.

ودخل الزمالك الشوط الأول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: محمد عبد الغني - حمزه المثلوثي - محمد طارق

خط الوسط: عمر جابر - نبيل دونجا - محمد روقا - إبراهيما نداي - أوباما - زيزو

الهجوم: سيف الجزيرى.