كشف إبراهيم حسن مدير الكرة السابق بالمصري البورسعيدي، حقيقة وجود مفاوضات من جانب الزمالك معه وتوأمه حسام حسن لقيادة الفريق الأبيض بعد رحيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

قال إبراهيم حسن عبر قناة الشمس: "سمعنا بهذا الأمر لكن لم تحدث أي مفاوضات رسمية لقيادة الزمالك، لماذا دائمًا يتم التفاوض أو التعاقد معنا وقت وجود أزمات وبعدما نتولى المهمة ونؤدي المطلوب منا نتعرض للهجوم والانتقادات من نفس المكان الذي تفاوض معنا؟، أتحدث هنا بشكل عام".

وعن منتخب مصر تحدث إبراهيم حسن: "نعلم أننا لن نقود منتخب مصر في يوم من الأيام، لن نحصل على حقنا في هذا البلد".

وأضاف: "أتعجب من تعيين البرتغالي روي فيتوريا مدرب لمنتخب مصر رغم أنه لم يقد منتخبات من قبل، وتم التعاقد معه لمجرد أن أحد الأشخاص في الاتحاد المصري يرغب في ذلك، وكأنه يصنع سيرة ذاتية للمدرب على حساب منتخب مصر، المسؤولون في الاتحاد المصري لا يدركون قيمة منتخب مصر، ويجب اختيار مدرب للفراعنة يملك سيرة ذاتية قوية وقاد عدة منتخبات من قبل".

واختتم تصريحاته بشأن فيتوريا قائلا: "يعمل بشكل خاطئ بعدما رفض مساندة الزمالك في قراراته ضد أحمد فتوح ومحمد صبحي".