ضياء رشوان: عدم الإفصاح عن تفاصيل اجتماع الدوحة الرباعي يؤكد تداول نقاط جوهرية

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن عدم الإفصاح عن تفاصيل اجتماع الدوحة ما بين الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، ورئيس المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، ورئيس الموساد الإسرائيلي، والمسئولين القطريين، يدل على وجود أمور مهمة يتم إنجازها.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء: «هناك أمور مهمة يتم إنجازها أهم من مد الهدنة في غزة ليومين أو 3 أو 4».



ورأى أن «اجتماع المسئولين الكبار على المستوى الرباعي لمدة يومين، دليل على أن هناك أشياء جوهرية يتم التداول بشأنها، حتى لو لم يعلن عنها بصورة واحدة»، قائلًا إن الأطراف الدولية تضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار.



وأكد أن «الموقف المصري اتسم منذ اللحظة الأولى للعدوان، بالثبات»، مضيفًا: «منذ اللحظة الأولى كانت مصر واضحة فيما تطرحه من حيث الرفض القاطع الجاد للتهجير القسري للفلسطينيين داخل أو خارج أراضيهم، لأنه سيؤدي إلى تصفية القضية ويهدد الأمن القومي لمصر».



وأشار إلى أن «وزير خارجية الصين ألقى كلمة واضحة تمامًا في هذا الشأن باجتماع مجلس الأمن»، مشيرًا إلى أن «ثبات الموقف المصري، متعلق بمطابقته للحق والعدل والحق التاريخي للشعب الفلسطيني».



وذكر أن «مسار حل الدولتين لم ينتهِ إلى إقامة الدولة الفلسطينية على مدار السنوات الماضية»، موضحًا أن الأمر دفع الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاقتراح بالبدء بداية مختلفة تتعلق بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، ثم التفاوض حول اللاجئين والحدود والقضايا المؤجلة.





