عبدالسند يمامة لـ الشروق: أتوقع مشاركة كبيرة من المصريين بالخارج وركزنا على الجاليات الكبيرة بالدول العربية

قال الدكتور عبد السند يمامة، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الوفد، إنه تم تكليف الدكتور راغب مصطفى، مساعد رئيس الوفد لشئون التطوير والمتابعة بإدارة حملة انتخابات الرئاسة خارج مصر بالتنسيق مع الحملة الرئاسية في الداخل، مضيفا أنه قام بالتواصل مع عدد كبير من السفارات والمصريين بالخارج.

وأوضح يمامة، فى تصريحات لـ"الشروق"، أن مسئول المصريين بالخارج بالحملة قام بالتركيز على الجاليات الكبري فى دول السعودية والإمارات والكويت، بجانب أن الحملة عكفت خلال الأيام الماضية على تكثيف الدعاية الانتخابية بعدد من البلدان العربية والأوروبية الأخرى.

وذكر المرشح الرئاسي أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية بالخارج، متوقعا مشاركة كبيرة وفعالة من قبل المصريين بالخارج.