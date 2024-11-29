حسين فهمي: مهرجان القاهرة تضامن مع قضيتنا الفلسطينية كما دعم الغرب أوكرانيا بكان

قال الفنان حسين فهمي، إن رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي؛ حملته مسؤولية كبيرة، مشيرا إلى حرصه على دقة التفاصيل حتى تلك التي تبدو بسيطة للناس كأزياء الفرقة التي قدمت الدبكة الفلسطينية في حفل الافتتاح.

ولفت خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع عبر شاشة «ON E»، إلى تولي سيدة فلسطينية رعاية «دبوس فلسطين» الذي وضع على ملابس الفنانين، قائلا: «رقصة الافتتاح (الدبكة الفلسطينية)، كانت سريعة جدا؛ لكنها كانت رسالة إن عندنا شعب بيعاني».

وأعرب عن سعادته بالإقبال والزخم الكبير من الشباب على فعاليات المهرجان من أفلام و أنشطة وجلسات حوارية، متابعا: «مهرجان القاهرة عمره 45 سنة، وكنت خايف جدًا الشباب يعتقد أنه مهرجان عجوز؛ فأنا قلت هو فعلا عنده 45 سنة لكن جواه شباب».

وأشار إلى أنه بدأ الترويج للمهرجان بلافتة تعبر عن التضامن مع الشعب الفلسطيني قبل أن ينطلق المهرجان في عرض الأفلام المرممة من الشركة القابضة للسينما، وتنظيم الأنشطة المختلفة ولجان التحكيم، ثم اختيار فيلم فلسطيني ليكون فيلم الختام.

وأشار إلى ملاحظته خلال زياراته الأخيرة لمهرجانات دولية كثيرة تحويلها إلى منصات سياسية للتعبير عن دعم أوكرانيا، على غرار مهرجانات برلين وكان وفينيسيا وحتى استضافة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للحديث.

وتابع:«أنا قلت لهم يعني أنت حولتم المهرجان لتظاهرة سياسية للتعبير عن قضيتكم، وإحنا عندنا قضيتنا الفلسطينية، ومن حقي اتكلم عن قضيتي زي كلامكم عن قضيتكم، ونقول كلمتنا أننا مع الشعب الفلسطيني»، مضيفا: «أردت أن تكون الدورة مصبوغة بالحديث عن الشعب الفلسطيني، ثم مع الحرب على لبنان، فكان لازم نسلط الضوء على ما يحدث فيها أيضا».