تقرير إسرائيلي: تقديرات بعودة القتال في لبنان

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن ضابط إسرائيلي قوله إن مسئولين في المؤسسة الأمنية بإسرائيل يقدرون احتمال عودة القتال في لبنان بنسبة 50%.

وأوضح الضابط الإسرائيلي أنه "كلما كانت قواعد اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذها أكثر وضوحا ستصمد فيما بعد"، وفقا لما نقلته شبكة الجزيرة الإخبارية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنه يُحظر على السكان اللبنانيين الانتقال جنوبا لخط من القرى ومحيطها حتى إشعار آخر.

وقال الجيش اللبناني إن إسرائيل خرقت وقف إطلاق النار مرات عدة يومي 27 و28 نوفمبر الجاري، وتضمن ذلك خروقات جوية واستهدافا للأراضي اللبنانية بالأسلحة المختلفة.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار صباح الأربعاء وحتى مساء يوم الخميس، ارتكب الجيش الإسرائيلي 18 خرقا للاتفاق، وفق إحصائية أعدتها وكالة الأناضول استنادا إلى إعلانات الجيش الإسرائيلي ووكالة الأنباء اللبنانية.