أعرب الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، عن دعمه الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: «إحنا مش هنسيب الرئيس السيسي يتكلم لوحده، أو يدافع لوحده، أو يخاطب الجماهير لوحده، خاصة أنه اشتكى من الإعلام وغيره أكثر من مرة».

وتساءل خلال برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة، عن أسباب توقف عدد من برامج التوك شو في ظل حرب الشائعات، قائلا: «أنا سؤالي الواضح والصريح إحنا في حرب ومشاكل وأزمات، وعندي 7 أو 8 برامج توك شو واقفة حد يفسر لي يقولي ليه برامج التوك شو دي واقفة؟ رغم أننا برنامج منافس؛ لكن أنا يهمني البلد ومصر، وخطاب إعلامي يتصدى للشائعات والأكاذيب».

وتابع: «نحتاج لبرامج التوك شو ليتحدث المسؤولون بالأدلة المقنعة»، مشيرا إلى أن «توضيح الحقائق للشعب يسد الطريق أمام الخونة والمتآمرين الذين يريدون إسقاط الدولة».

وحذر من المخططات التي تستهدف المنطقة، مستشهدًا بما يحدث في سوريا ولبنان وفلسطين، قائلاً: «تذكروا العراق ستكون الهدف التالي، المخطط كبير، وقوى كبرى بتحرك مجموعات متامرة في كل مكان».

وواصل حديثه: «لا تظنوا أنهم لو خلصوا على دول الجوار سيتركونا، هاجس الإسرائيليين الآن هو الجيش المصري الذي حماكم وحمى البلد ويقف صلبا من أجل حماية الأمن القومي، هذا الجيش مستهدف».

واستشهد بتصريحات وزير خارجية حكومة الاحتلال الذي أبدى استغرابه من تطور البنية التحتية للجيش المصري، وتساؤلات الإعلام الإسرائيلي عن سبب هذا التسلح، ليرد قائلا: «نتسلح لحماية أمننا القومي منكم، ومن غيركم».