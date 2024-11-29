زيلينسكي: بوتين يخرج جهود ترامب للسلام عن مسارها

يرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استخدام روسيا لصواريخ جديدة متوسطة المدى باعتباره جهدا لإخراج جهود السلام التي يبذلها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن مسارها.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي المصور اليوم الخميس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يرغب في تصعيد الوضع حتى يفشل الرئيس ترامب بحيث لا يتمكن من إنهاء الحرب".

وأضاف: "إن بوتين هو الوحيد المسؤول عن هذه الحرب والوحيد الذي يؤمن بالحرب".

وهدد بوتين في وقت سابق من اليوم، بإطلاق صواريخ "أوريشنيك" متوسطة المدى الجديدة على أهداف أخرى في أوكرانيا، بما في ذلك العاصمة كييف.

وذكر ترامب أنه سيتمكن من إنهاء الحرب سريعا، ومن المقرر أن يبدأ ولايته الثانية في البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني المقبل.