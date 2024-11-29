7 حراس يتنافسون على جائزة الأفضل من فيفا

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن المرشحين لجائزة ذا بيست لأفضل حارس في العالم عن الموسم الماضي.

وشهدت القائمة تواجد أوناي سيمون حارس مرمى منتخب إسبانيا المتوج ببطولة اليورو، والبرازيلي إيدرسون المتوج مع مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي، كما تواجد إميليانو مارتينيز حارس مرمى الأرجنتين والمتوج ببطولة كوبا أمريكا.

جدير بالذكر أن البرازيلي إيدرسون قد توج بجائزة أفضل حارس في العالم الموسم الماضي، بينما توج بالنسخة السابقة لها حارس الأرجنتين مارتينيز بعد تتويجه مع منتخب الأرجنتين ببطولة كأس العالم.

وجاءت قائمة المرشحين لجائزة «ذا بيست» لأفضل حارس مرمى في العالم على النحو التالي:

أندري لونين «أوكرانيا، ريال مدريد»

دافيد رايا «إسبانيا، أرسنال»

إيدرسون «البرازيل، مانشستر سيتي»

إميليانو مارتينيز «الأرجنتين، أستون فيلا»

جيانلويجي دوناروما «إيطاليا، باريس سان جيرمان»

مايك مينيان «فرنسا، ميلان»

أوناي سيمون «إسبانيا، أتلتيك بيلباو»