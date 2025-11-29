بابا الفاتيكان يوجه رسالة تدعو للوحدة بين المسيحيين

• خلال فعالية "صلاة الشكر" في كنيسة آيا يورجي ضمن بطريركية "فنر" للروم الأرثوذكس بإسطنبول



وجه رئيس دولة الفاتيكان البابا ليو الرابع عشر رسالة تدعو للوحدة بين المسيحيين، خلال فعالية "صلاة الشكر" التي أقيمت في كنيسة آيا يورجي ضمن بطريركية "فنر" للروم الأرثوذكس بإسطنبول.

وشارك في الصلاة أيضًا، بطريرك "فنر" للروم الأرثوذكس في إسطنبول، برثلماوس.

وأشار البابا إلى أن اللحظات التي عاشوها خلال فعالية بمناسبة الذكرى الـ1700 لمجمع نيقية الأول في قضاء إزنيق بولاية بورصة، "شجعتهم في سعيهم لاستعادة الوحدة الكاملة بين المسيحيين".

وشكر البابا، البطريرك برثلماوس وأعرب عن تمنياته بوحدة المسيحيين جميعًا.

بدوره، شكر برثلماوس، البابا ليو الرابع عشر على قيامه بأول زيارة خارجية له إلى إزنيق وإسطنبول، مؤكدًا تجديد الالتزام بالعمل معًا من أجل إحلال السلام والتصالح في العالم.

وبعد "صلاة الشكر"، وقع البابا ليو الرابع عشر والبطريرك برثلماوس إعلانًا مشتركًا.

وفي وقت سابق السبت، زار البابا كنيسة مور أفرام السريانية الأرثوذكسية، ومسجد السلطان أحمد بمدينة إسطنبول.

والخميس، وصل رئيس دولة الفاتيكان إلى تركيا، ليبدأ أول رحلة خارجية رسمية له منذ توليه البابوية في مايو الماضي.