زيلينسكي: وفد أوكراني يبحث في واشنطن خطة السلام الأمريكية

الرئيس الأوكراني قال في تدوينة إن الوفد سيبدأ محادثاته مع الجانب الأمريكي غدا الأحد

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إنه أرسل وفدا إلى واشنطن لإجراء محادثات بشأن "خطة السلام" الأمريكية لإنهاء الحرب الروسية.

وأضاف في تدوينة عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن الوفد الأوكراني برئاسة أمين مجلس الأمن القومي والدفاع رستم عمروف، معربا عن رغبة بلاده في اتخاذ "خطوات سريعة" لإنهاء الحرب القائمة.

زيلينسكي، أوضح أن الوفد الأوكراني سيبدأ محادثاته مع الجانب الأمريكي غدا الأحد، مبينا أنه ينتظر بـ "فارغ الصبر" نتائج هذه المحادثات.

ومضى قائلا: "أوكرانيا تواصل العمل مع الولايات المتحدة بأكثر شكل بناء قدر الإمكان. ننتظر أن تكتسب نتائج مفاوضات جنيف صفة قطعية خلال مباحثات الولايات المتحدة".

وبحسب بيان نشرته الرئاسة الأوكرانية على موقعها الإلكتروني، السبت، فإن أبرز أعضاء الوفد المتجه إلى واشنطن هم رئيس قسم الاستخبارات في وزارة الدفاع كيريلو بودانوف، ونائب رئيس أركان الجيش أندريه غناتوف، ورئيس جهاز الاستخبارات الخارجية أوليغ إيفاشينكو، والنائب الأول لوزير الخارجية سيرهي كيسليتسيا، إلى جانب مسئولين أمنيين وعسكريين آخرين.

والأحد الفائت، أعلن البيت الأبيض مسودة خطة سلام محدّثة ومنقحة عقب مباحثات بين الوفدين الأمريكي والأوكراني لمناقشة خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، دون الكشف عن تفاصيل الخطة المحدثة.

جاء ذلك عقب مباحثات في مدينة جنيف السويسرية، بين مسئولين أمريكيين وأوكرانيين وأوروبيين، لمناقشة خطة ترامب الهادفة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ومؤخرا نشرت وكالة "أسوشييتد برس" نسخة من خطة مكونة من 28 بندا قالت إن الإدارة الأمريكية أعدتها لإنهاء الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

وبحسب تقارير إعلامية، اعترضت كييف على عدة بنود في الخطة المقترحة، منها ما يتعلق بتخلي أوكرانيا عن أراضٍ إضافية في الشرق، وقبولها بعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" نهائيًا.