البابا ليو الرابع عشر يزور المسجد الأزرق في إسطنبول

يزور البابا ليو الرابع عشر، بابا الفاتيكان، مسجد السلطان أحمد، الذي يعرف باسم المسجد الأزرق في إسطنبول اليوم السبت في أول زيارة خارجية يقوم بها البابا إلى تركيا.

وبعد جولة بالمبنى في قلب المدينة، من المقرر إقامة صلاة صامتة. ويرافق رئيس الكنيسة الكاثوليكية رئيس السلطة الدينية في تركيا.

وعلى عكس سلفيه خلال زيارتهما إلى تركيا، لا يعتزم البابا ليو زيارة "آيا صوفيا"، الكاتدرائية السابقة التي تحولت إلى مسجد في عام 2020، بعدما كانت متحفا منذ عام 1934.

ومن المقرر عقد لقاء مع بطريرك القسطنطينية المسكوني الأرثوذكسي بارثولوميو الأول في فترة ما بعد الظهر، حيث يعتزمان التوقيع على إعلان مشترك معا.

ويرغب ليو وبارثولوميو الآن في إرسال إشارة للتقارب بين الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية. ومن المقرر إقامة قداس كبير في المساء.