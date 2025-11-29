ريال مدريد يقترب من استغلال أزمة التركي يلدز مع يوفنتوس

بات ريال مدريد على بُعد خطوات من حسم صفقة النجم التركي كنان يلدز، جناح يوفنتوس، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بحسب ما كشفته شبكة «سكاي سبورت» الإيطالية.

وأفادت التقارير أن إدارة النادي الملكي تواصلت بالفعل مع وكيل اللاعب لبحث إمكانية ضمه في يناير، خاصة بعد الأزمة التي نشبت بين يلدز ويوفنتوس بسبب رفض النادي رفع راتبه السنوي من مليوني يورو إلى ستة ملايين يورو.

وأبدى اللاعب التركي موافقته المبدئية على الانتقال إلى ريال مدريد، في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات الرسمية المرتقبة بين الناديين خلال الساعات المقبلة لتحديد المقابل المالي المناسب.

ويتبقى في عقد يلدز مع يوفنتوس ثلاث سنوات، إذ ينتهي في صيف 2028، ما يمنح «السيدة العجوز» أفضلية تفاوضية، فيما يبدو ريال مدريد مصممًا على استغلال الخلاف للتعاقد مع أحد أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا.