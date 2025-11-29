عواد الأقرب لحراسة مرمى الزمالك أمام كايزر تشيفز

استقر أحمد عبدالرؤوف المدير الفني للزمالك على الدفع بمحمد عواد حارس مرمى الفريق بشكل أساسي في مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

ويتقابل الزمالك مع كايزر تشيفز عصر السبت ضمن منافسات الجولة الثانية لكأس الكونفدرالية الأفريقية على ملعب الأخير.

وسيواصل عبدالرؤوف الاعتماد على محمد عواد الذي شارك بشكل أساسي في مباراة زيسكو الزامبي الماضية.

ورغم مطالبة محمد صبحي الحارس الذي شارك أساسيا منذ بداية الموسم، بمعرفة موقفه من المشاركة، إلا أن عبدالرؤوف ينوي الاعتماد على عواد بشكل أساسي.

وغاب صبحي عن المشاركة مع الزمالك لأول مرة بعدما تم استبداله في مباراة طلائع الجيش بالدوري، بعدما تعرض للإصابة ليغيب عن كأس السوبر المصري، البطولة التي اعتمد فيها المدير الفني على محمد عواد في مباراتي بيراميدز والأهلي بالدورين نصف النهائي والنهائي.