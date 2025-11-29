حارس الجيش الملكي: غياب «الفار» حرمنا من ركلة جزاء ثانية أمام الأهلي

تحفظ رضا التكناوتي حارس مرمى فريق الجيش الملكي المغربي على أداء التحكيم في مباراة الأهلي التي انتهت بالتعادل 1-1 في الرباط، مساء الجمعة، في الجولة الثانية من المجموعة الثانية لدوري أبطال أفريقيا.

قال التكناوتي في تصريحات عقب اللقاء "كنا الأفضل والأخطر، وللأسف لم نستغل الفرص، وأشكر اللاعبين على الأداء أمام فريق يعد من أكبر أندية أفريقيا".

أضاف الحارس المغربي "إذا تواجدت تقنية الفيديو لاحتسبت لنا ركلة جزاء أخرى أمام الأهلي في الشوط الثاني، لقد رأيتم ما حدث لنا في المباراة الماضية في تنزانيا، تم إلغاء هدف صحيح لنا".

وأبدى حارس مرمى الجيش الملكي ثقة كبيرة في قدرات فريقه، مؤكدا "سنركز في باقي مشوارنا، وتحقيق الفوز في المباريات الأربع القادمة، أثق في قدرتنا على انتزاع بطاقة التأهل لدور الثمانية".

وضمن الأهلي بهذا التعادل صدارته للمجموعة برصيد 4 نقاط متفوقا بفارق الأهداف عن يانج أفريكانز التنزاني الذي تعادل مع شبيبة القبائل بدون أهداف في الجزائر، مساء الجمعة.

أما فريق الجيش الملكي فقد حقق أول نقطة في مشواره بدور المجموعات، بعدما خسر في الجولة الأولى أمام يانج أفريكانز بنتيجة 0-1 في تنزانيا.

وفي الجولتين الثالثة والرابعة، سيلتقي الأهلي مع يانج أفريكانز، بينما يلعب الجيش الملكي ضد شبيبة القبائل.