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الشتاء بارد، وبارد جدا في روسيا، لكن مدينة بعينها تشهد زمهريرا يفوق الوصف.

المدينة هي ياكوتسك وتقع في أقصى شرق روسيا، ضمن منطقة سيبيريا، ولا تبتعد كثيرا عن الدائرة القطبية الشمالية، حسبما نقلت سكاي نيوز عربية.

وسجلت، السبت، درجة حرارة شديدة البرودة 47 درجة تحت الصفر، بحسب ما أوردت تقارير محلية.

وعادة ما تشهد هذه المدينة أرقام قياسية في البرد القارس أثناء الشتاء، لذلك أصبحت تعرف بأبرد مدينة في العالم.

ويبلغ متوسط درجة الحرارة في المدنية خلال ديسمبر 40 درجة تحت الصفر، وانحدر الرقم إلى نحو 60 تحت الصفر في عام 1911.

وهذا فيديو نقلا عن أحد المدونين..



