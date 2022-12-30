كازاخستان تطلب استخدام خطوط الأنابيب الروسية لتصدير النفط إلى ألمانيا

أرسلت شركة تشغيل خطوط أنابيب النفط الكازاخستانية طلبا إلى نظيرتها الروسية للموافقة على نقل النفط الكازاخستاني إلى ألمانيا عبر خط أنابيب دروجبا الروسي في العام المقبل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذه يمكن أن تكون أول خطوة لتوصيل النفط الخام الكازاخستاني إلى مصافي التكرير الألمانية في الوقت الذي تحاول فيه ألمانيا إيجاد بدائل للإمدادات الروسية، بعد تعهدها بالتوقف عن استيراد النفط الروسي بنهاية العام الحالي ردا على غزو روسيا لأوكرانيا في أواخر فبراير الماضي.

وقالت شركة كازترانس أويل لأنابيب النفط، إنها طلبت من نظيرتها الروسية ترانس نفط نقل حوالي 2ر1 مليون طن من الخام الكازاخستاني إلى ألمانيا عبر بيلاروس (روسيا البيضاء) وبولندا.

من ناحيته، قال إيجور ديومين المتحدث باسم ترانس نفط الروسية إن الطلب يمكن تنفيذه من الناحية الفنية لكنه يحتاج إلى موافقة وزارة الطاقة الروسية أولا، مضيفا أنهم لم يتسلموا حتى الآن أي طلب من شركات النفط في كازاخستان لنقل نفطها إلى ألمانيا.

ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية عن ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي القول إن روسيا مستعدة لدعم طلب كازاخستان لنقل النفط الخام إلى ألمانيا عبر خط دروجبا.