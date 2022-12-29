بيان عراقي: أردوغان يدعو إلى استئناف اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي العراقي التركي

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دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس، إلى استئناف اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي العراقي التركي.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني استقبل سفير تركيا لدى العراق علي رضا كوناي وتسلم رسالة تحريرية تضمنت دعوة رسمية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لزيارة تركيا.

وأعرب أردوغان في رسالته عن "الرغبة باستئناف اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي العراقي التركي".

وبحسب البيان، شهد اللقاء التباحث في مجمل العلاقات الاقتصادية الثنائية وسبل تنميتها، والبحث في مشروع القناة الجافّة، وتشكيل لجنة مشتركة تختصّ بالتنسيق بشأن مراحل المشروع، وكذلك اجراءات تسهيل منح سمات (تأشيرات) الدخول للمستثمرين والفنيين الأتراك العاملين في العراق.

وأجرى رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، زيارات لكل من الأردن والكويت وإيران بعد تسلمه المنصب قبل شهرين.