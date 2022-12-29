 أوكرانيا: بعض الأضرار لحقت بمنشآت الطاقة بسبب الهجمات الروسية الأخيرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أوكرانيا: بعض الأضرار لحقت بمنشآت الطاقة بسبب الهجمات الروسية الأخيرة

أ ش أ
نشر في: الخميس 29 ديسمبر 2022 - 4:42 م | آخر تحديث: الخميس 29 ديسمبر 2022 - 4:42 م
أفاد وزير الطاقة الأوكراني هيرمان هالوشينكو، اليوم الخميس، بأن بعض الأضرار قد لحقت بمنشآت ومرافق الطاقة، وذلك بسبب أحدث موجة من القصف الروسي لمناطق متفرقة من البلاد.

ووصف هالوشينكو -حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- الوضع المتعلق بانقطاع التيار الكهربائي بـ"الصعب" خاصة في العاصمة كييف ومدينة "أوديسا" ومناطق غرب أوكرانيا، مضيفًا أن روسيا شنت، اليوم الخميس، هجومًا هائلاً آخر على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وقد أفادت القوات الجوية الأوكرانية بأنه تم إطلاق 69 صاروخًا على البلاد اليوم، تم إسقاط 54 منها.

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