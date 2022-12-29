روسيا: كازاخستان تسعى لحجز طاقة في خط دروجبا لتوصيل النفط لألمانيا

ذكرت شركة "ترانسنفت بي.جيه.اس.سي" الروسية المشغلة لخط أنابيب دروجبا أنها تلقت طلبا من نظيرتها الكازاخستانية لحجز طاقة استيعابية في الخط لنقل إمدادات النفط لألمانيا العام المقبل، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وقد تكون تلك هي الخطوة الأولى باتجاه تدفق النفط الكازاخي إلى مصافي ألمانيا، في الوقت الذي تحاول فيه البلاد العثور على بدائل للنفط الخام الروسي.

وفي حين أن الإمدادات عبر خطوط الأنابيب ليست خاضعة للعقوبات الأوروبية، تعهدت ألمانيا بتخليها عن الاعتماد على النفط من روسيا بحلول نهاية العام الجاري عقب الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال الناطق باسم ترانسنفت الروسية، إيجور ديومين، إن شركة كازترانس أويل تسعى إلى حجز 1.2 مليون طن من سعة خط دروجبا لنقل النفط إلى ألمانيا العام المقبل، بما في ذلك 300 ألف طن في الربع الأول.

وأوضح ديومين عبر الهاتف لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس، إن الطلب سوف يستلزم الحصول على موافقة من وزارة الطاقة الروسية، ولكن "فعاليا من الممكن" توصيل هذا المقدار.

وأضاف: "لكننا لم نتلق بعد أي طلبات من منتجي النفط من كازاختسان".

وتجري ألمانيا مفاوضات مع كازاخستان لتكون بديلا عن روسيا لتوفير النفط، ولكن المحادثات لم تنته بعد.

وبموجب العقوبات الحالية، يمكن استخدام شبكة خطوط الأنابيب القائمة للنفط الخام الكازاخي، بحسب وزارة الاقتصاد الألمانية.