اليابان تسمح لـ3 مطارات باستقبال رحلات جوية مباشرة من هونج كونج بشكل مشروط

أكدت وزارة النقل اليابانية، أن البلاد ستقبل بشكل مشروط الرحلات الجوية المباشرة من هونج كونج إلى مطارات في فوكوكا وناها وبالقرب من سابورو بعد أن كانت قد خططت في البداية لحظرها.

وذكرت الوزارة، في بيان بحسب وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" اليوم الخميس، أن الرحلات القادمة من هونج كونج يمكن أن تصل إلى المطارات الثلاثة بشرط عدم وجود مسافرين أقاموا في البر الرئيسي للصين لمدة سبعة أيام.

ووسط ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الصين، أوضحت الحكومة اليابانية أمس الأول الثلاثاء، أنها ستقيد أعداد المغادرين والقادمين للرحلات المباشرة التي تربط اليابان بالبر الرئيسي للصين وهونج كونج وماكاو إلى أربعة مطارات هي ناريتا وهانيدا وكانساي وتشوبو.

كما طلبت من شركة طيران كاثاي باسيفيك وخطوط هونج كونج الجوية وخطوط هونج كونج إكسبريس الجوية وقف رحلاتها التي تربط هونج كونج بمطارات نيو شيتوس وفوكوكا وناها، لكن الحكومة اليابانية قررت تغيير الخطة بعد محادثات مع شركات الطيران.

وستطلب اليابان من جميع المسافرين من البر الرئيسي للصين وأولئك الذين زاروها لمدة تصل إلى سبعة أيام الخضوع لاختبار (كوفيد-19) عند الوصول اعتبارا من يوم غد الجمعة.