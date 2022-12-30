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واشنطن: طيار حربي صيني أجرى مناورة غير آمنة قرب طائرة أمريكية

واشنطن (د ب أ)
نشر في: الخميس 29 ديسمبر 2022 - 11:59 م | آخر تحديث: الخميس 29 ديسمبر 2022 - 11:59 م
قالت قيادة القوات الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في بيان، إن طيارا حربيا صينيا قام بـ"مناورة غير آمنة" في 21 ديسمبر بالقرب من طائرة للقوات الجوية الأمريكية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وذكرت الولايات المتحدة أن طائرة القوات الجوية الأمريكية كانت تقوم بعمليات روتينية مشروعة فوق بحر الصين الجنوبي في المجال الجوي الدولي.

كان اجليش الجيش الصيني قد أعلن في شهر يوليو الماضي إبعاد مدمرة أميركية أبحرت قرب جزر "باراسيل" المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وأثار دخول المدمرة الأميركية "بينفولد" المياه الإقليمية في بحر الصين الجنوبي رد فعل غاضبا من بكين واعتبرت أن هذا الأمر ينتهك سيادة الصين وأمنها.

وتنفذ الولايات المتحدة بانتظام ما تسميه "عمليات ضمان حرية الملاحة" في بحر الصين الجنوبي، متحدية ما تقول إنه قيود على المرور تفرضها الصين وآخرون،

وجزر باراسيل مثار نزاع بين الصين وفيتنام وتايوان.

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