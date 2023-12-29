استشهاد فلسطيني وإصابة 4 برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة

استشهد فلسطيني، مساء الجمعة، وأصيب 4 آخرون، أحدهم جراحه خطيرة، في إطلاق النار عليهم خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدة محافظات بالضفة الغربية، ليرتفع عدد الشهداء بها إلى 317، منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأعلنت إذاعة صوت فلسطين (رسمية) "استشهاد الشاب محمود عثمان، برصاص الاحتلال، خلال المواجهات في بلدة العيزرية، شرق القدس المحتلة"، دون ذكر عمره.

ونشرت الإذاعة مقطع فيديو يظهر فلسطينيين يحملون جثمانا ويرددون هتافات وتكبيرات.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها في الضفة "تعاملت، مساء الجمعة، مع 3 إصابات برصاص الجيش الإسرائيلي جنوبي الضفة، إحداها حرجة".

وأضافت الجمعية، في بيان مقتضب، أن طواقمها تعاملت مع "إصابة خطيرة في الصدر من (بلدة) تقوع (شرق مدينة بيت لحم) جرى نقلها إلى المستشفى".

وذكرت أن طواقمها تعاملت مع مصابين اثنين "وهما شاب برصاص الاحتلال خلال المواجهات في مخيم العروب شمال مدينة الخليل" وإصابة آخر (20 عاما) من مخيم الفوار (جنوب الخليل) برصاص حي في الرجل، وجرى نقله إلى المستشفى".

فيما أكدت وزارة الصحة، في بيان، "وصول شاب بإصابة حرجة برصاص الاحتلال إلى مستشفى بيت جالا الحكومي (في بيت لحم)، من تقوع، يعاني من إصابة الكلى والطحال والمثانة، وأدخل إلى غرفة العمليات".

وأشار البيان، إلى وجود "بلاغ عن إصابة أخرى في طريقها إلى المستشفى، حرجة للغاية"، دون تفاصيل عنها.