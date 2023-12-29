إصابة شخصين في أعمال عنف على الحدود الإسرائيلية اللبنانية

قال مصدر أمني لبناني إن جماعة حزب الله الموالية لإيران أعلنت اليوم الجمعة مسؤوليتها عن شن خمس هجمات على الأقل على مواقع إسرائيلية بالقرب من الحدود اللبنانية، مما دفع إسرائيل إلى تنفيذ القصف الانتقامي والغارات الجوية التي أسفرت عن إصابة شخصين.

وذكرت جماعة حزب الله في بيان أنها أصابت رافعة تحمل معدات مراقبة في مزارع دوفيف، مما أدى إلى وقوع إصابات.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف خلية إرهابية تابعة لجماعة حزب الله مسؤولة عن إطلاق صواريخ مضادة للدبابات في منطقة عيترون وقاذف صواريخ كان يستخدم في إطلاقها باتجاه منطقة برعام في شمالى إسرائيل في وقت سابق الجمعة.

وأضاف أن الطائرات المقاتلة الإسرائيلية قصفت البنية التحتية لجماعة حزب الله في منطقة وادي حامول في لبنان.

قال مصدر أمني لبناني في جنوب لبنان، إن شخصين أصيبا بجروح نتيجة غارة إسرائيلية استهدفت سيارة بصاروخ من طائرة مسيرة في بلدة عيترون.