على مدار ١٢ ساعة كاملة، طرح الفنان عمرو دياب أمس، أغنيات ألبومه الجديد "مكانك"، بواقع كل ساعة أغنية، عبر تطبيق أنغامي، حيث كانت البداية بأغنية "بيوحشنا" ليتصدر تريند موقع إكس وموقع فيس بوك، بالإضافة إلى محرك البحث جوجل، فيما كانت أغنية "ياقمر" أكثر أغنية بحث الجمهور عن كلماتها.



أغنية "بيوحشنا" كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم، تبعها عمرو دياب بطرح أغنية "سلامك وصلي" كلمات محمد القاياتي، وألحان محمد يحيي، وتوزيع أحمد إبراهيم، أما الأغنية الثالثة فكانت بعنوان "معرفش حد بالاسم ده"، كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، وجاءت الأغنية الرابعة بعنوان "ظبط مودها"، من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان محمد يحيى، وتوزيع عادل حقي، أما الأغنية الخامسة فحملت اسم "واخدين راحتهم" من كلمات محمد البوغة، وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم.

وطرح عمرو دياب ثلاثة أغنيات متتالية من ألحانه، هي "مكانك" كلمات تامر حسين، وتوزيع أحمد إبراهيم، و"ياقمر" كلمات مصطفى حدوتة، وتوزيع وسام عبد المنعم، و"لوحدنا" كلمات تامر حسين، وتوزيع أسامة الهندي.

ثم جاءت بعد ذلك أغنية "الكلام ليك انت" كلمات تامر حسين، وألحان محمد قماح، وتوزيع أسامة الهندي، و"ما تتعوضش بحد" كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع شريف فهمي، وأغنية "مابتغيبش" كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد إبراهيم، ثم كان ختام أغنيات الألبوم بـ "المعنويات مرتفعة" كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم.