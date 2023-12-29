ألمانيا: توقعات بهطول أمطار خفيفة في مناطق الفيضانات

توقع خبراء الأرصاد الجوية هطول أمطار خفيفة يوم غد السبت، في العديد من المناطق التي غمرتها الفيضانات في ألمانيا.

وقال خبير الأرصاد الجوية كريستيان هيرولد من هيئة الأرصاد الجوية الألمانية في أوفنباخ:"ستكون هناك كمية جيدة من الأمطار مرة أخرى حتى يوم السبت، لكنها لن تمطر بغزارة"، مشيرا إلى أنها ستضعف قليلا بعد ذلك.

ويتوقع أن يكون أكبر هطول للأمطار يومي الجمعة والسبت في شمال ولاية شمال الراين وستفاليا وهطول أمطار أقل في ولايتي بريمن وهامبورج الشماليتين.

وقالت وزيرة داخلية ولاية سكسونيا السفلى دانييلا بيرنس إن الفيضانات انتقلت من الجنوب الشرقي إلى الشمال الغربي خلال الأيام القليلة الماضية. ولا تزال الفيضانات تتسبب في ارتفاع منسوب المياه.

وأعربت حديقة سيرينجيتي شمالي هانوفر عاصمة ولاية سكسونيا السفلى، التي أجلت أكثر من 200 من القرود إلى جانب بعض حيوانات الليمور وكلاب البراري والميركات أمس الخميس، عن شعورها بالقلق من الاضطرار لنقل عدد أكبر بكثير من الحيوانات ومضت في إعداد خطط الطوارئ.

وبالقرب من أولدنبورج، أيضا في ولاية سكسونيا السفلى، نشرت كل من الشرطة الاتحادية والبحرية طائرة هليكوبتر لمواجهة الفيضانات.

وفي ميبين قرب الحدود الهولندية، تم إنقاذ خمسة أشخاص من منزل محاط بالمياه بمساعدة جرار.

وفي ساكسونيا، وصل فيضان نهر إلبه إلى أعلى مستوى له اليوم الجمعة، لكنه ظل أقل من التوقعات الأولية. ومع ذلك، فقد تم تجنب خطر حدوث فيضانات تماما بالنسبة للأنهار الأخرى في ولاية سكسونيا، حسبما أفادت وكالة البيئة الحكومية.