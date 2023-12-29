 إيناس الدغيدي: سأختار ياسمين صبري إذا قررت تقديم فيلم جريء في 2024 - بوابة الشروق
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إيناس الدغيدي: سأختار ياسمين صبري إذا قررت تقديم فيلم جريء في 2024

أحمد علاء
نشر في: الجمعة 29 ديسمبر 2023 - 11:51 م | آخر تحديث: الجمعة 29 ديسمبر 2023 - 11:51 م

قالت المخرجة إيناس الدغيدي، إنها تختار الفنانة ياسمين صبري إذا ما قررت تقديم فيلم سينمائي جريء في 2024.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج «حبر سري» الذي تُقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، عبر شاشة «القاهرة والناس»، وعُرضت مساء الجمعة، أن ياسمين بحاجة إلى مخرج جيد لإخراج منها شيء لم يخرج حتى الآن في التمثيل.

وتابعت: «ياسمين صبري عندها وجه جميل وجسم جميل وعندها عقل وذكية.. إحنا معندناش ممثلات بالهيبة والطلّة دي».

واستكملت: «بحب ياسمين صبري على المستوى الشخصي وبحب طلتها، وهي عندها كاريزيما من عند ربنا».

واعتبرت أن ياسمين صبري بحاجة إلى أن يتم توجيهها بشكل صحيح في الفن.

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