اتهام شخص بقتل شقيقه وأبنائه في الشرقية

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اتهمت ربة منزل شقيق زوجها بقتل زوجها وأبنائهما الاثنين؛ خنقا داخل مسكن الأسرة بمركز أبو كبير، حيث جرى العثور على جثامين الزوج واثنين من أبنائه مخنوقين داخل المسكن.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثث أب واثنين من أبنائه، داخل منزل الأسرة بمركز أبو كبير.

وتبين العثور على جثث الأب بلال، 45 عاما، ونجليه حور، 6 أعوام، وعبدالرحمن، 4 أعوام، بهم آثار خنق.

وبسؤال الزوجة، اتهمت شقيق زوجها بإنهاء حياة زوجها وأبنائهما الاثنين خنقا داخل المنزل؛ بسبب خلافات بينهم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إجراء المعاينة الجنائية اللازمة.

وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى أبو كبير المركزي، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.