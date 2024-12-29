أكد أيمن أشرف مدافع البنك الأهلي إلى أن محمد رمضان المدير الرياضي للأهلي شخصية محترمة ومتعاونة للغاية، ويستشير الجميع.
قال أيمن أشرف في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، على قناة dmc: "بدأت مع ناشئين الأهلي وعمري 7 سنوات حتى 18 سنة".
أضاف: "تعاملت مع محمد رمضان، هو محترم جدا، ويساعد اللاعبين بشكل كبير".
تابع: "محمد رمضان في مكانه المناسب، هو شخصية متعاونة ويستشير الجميع، وهذا ما يميزه".
أوضح: "مدير الكرة مهم جدا، فهو يحل مشاكل اللاعبين ويحافظ على استقرار غرفة خلع الملابس، والأهلي يحتاج لـ مدير كرة".
واختتم أيمن أشرف: "المدير الرياضي حلقة وصل بين اللاعبين، وأعتقد أن كولر رفض تواجد مدير كرة لانه يحب أن يتخذ القرارات من نفسه دون استشارة احد".