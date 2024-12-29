أنوشكا تكشف تفاصيل مشاركتها في «100 سنة غنا» وتكريم الراحل أحمد الحجار

تحدثت الفنانة أنوشكا، عن مشاركتها في إحياء الليلة الرابعة من مشروع «100 سنة غنا»، للفنان علي الحجار، في الخامس من يناير المقبل على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، مع الفنان هشام عباس؛ لتكريم الموسيقار الراحل أحمد الحجار، شقيق الفنان علي الحجار.

وأشارت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مع خيري» المذاع عبر شاشة «المحور»، إلى أن التمثيل أبعدها عن الغناء، لافتة أن أول عودة لها للغناء كانت في حفل بمكتبة الإسكندرية الصيف الماضي.

وعبرت عن سعادتها بالمشاركة في تكريم الفنان الراحل أحمد الحجار، قائلة: «عندما جاءت فرصة المشاركة لتكريم أحمد الحجار بصراحة شديدة أنا انبسطت جدًا للمشاركة»، مشددة أنها تكن احتراما كبيرًا للراحل أحمد الحجار، واصفة إياه بـ «الفنان الراقي والملاك الذي كان يسير على الأرض»؛ لطيبته المتناهية وحيائه النادر.

كما أعربت عن احترامها للفنان علي الحجار، قائلة: «أنا بعتبر علي الحجار هو كبيرنا.. وسعيدة بالمشاركة مع الفنان هشام عباس».

وكشفت أنها ستغني أغنيتين من ألحان الراحل أحمد الحجار، مشيرة إلى أن أحمد الحجار الصغير - نجل الفنان علي الحجار- سيكون «مفاجأة الحفل».

وأشارت إلى توزيع أغاني الموسيقار أحمد الحجار برؤية جديدة ومختلفة بعين الفنان الشاب أحمد الحجار، معربة عن حماسها للقاء الجمهور والوقوف على مسرح الأوبرا مع بداية العام الجديد.

وأشادت بمشروع الفنان علي الحجار «100 سنة غنا»، معتبرة أن «الفكرة رائعة» كونه يؤرخ لجميع الملحنين، لاسيما وأن يوم الحفل سيتزامن مع ذكرى وفاة شقيقه أحمد الحجار.