 ضبط ومصادرة لحوم ومصنعات فاسدة خلال حملة تموينية في مطروح
الإثنين 29 ديسمبر 2025 10:50 م القاهرة
ضبط ومصادرة لحوم ومصنعات فاسدة خلال حملة تموينية في مطروح

أحمد سباق
نشر في: الإثنين 29 ديسمبر 2025 - 10:22 م | آخر تحديث: الإثنين 29 ديسمبر 2025 - 10:22 م

قالت المهندسة هند مساعد، مدير مديرية تموين مطروح، إنه تم ضبط ومصادرة كميات من البرجر واللحوم المفرومة ببعض المحال، كما تم ضبط 1100 قطعة حلوى وبسكويت، وصلصة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضحت مدير مديرية تموين مطروح، في بيان اليوم الاثنين، أنه تم مصادرة حلوى أطفال بها ألوان صناعية غير مصرح بها، وذلك في حملة تموينية على منطقة وادي الرمل بمدينة مرسى مطروح، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في استمرار جهود مديرية التموين في محاربة المصنعات المشبوهة والمجمدات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكدت أنه تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محاضر للمخالفين تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

