نائب محافظ المنيا يتابع حالة مصابي حادث الطريق الصحراوي في مستشفى التكامل

أجرى الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، جولة تفقدية بمستشفى التكامل بقرية «الشيخ فضل» التابعة لمركز بني مزار، للاطمئنان على الحالة الصحية لمصابي الحادث الذي شهده الطريق الصحراوي الشرقي أمس الأحد، إثر تصادم بين سيارتين و«توكتوك».

وخلال الجولة، شدد نائب المحافظ على توفير جميع أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، مؤكدًا أن المحافظة تتابع على مدار الساعة تطورات حالتهم الصحية، لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات العلاجية.

ونقل «أبو زيد» توجيهات محافظ المنيا بضرورة تقديم أقصى درجات الرعاية الطبية للمصابين، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لعلاجهم، إلى جانب تكليف مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة اتخاذ الإجراءات المطلوبة لمساندة أسر المصابين.

واستمع نائب المحافظ إلى شرح من الطاقم الطبي، حيث اطمأن على حالات المصابين، التي تنوعت بين كسور وكدمات وجروح متفرقة، ويجري تماثلهم للشفاء، كما حرص على طمأنة ذويهم، مؤكدًا أن القطاع الطبي يبذل كل الجهود اللازمة حتى اكتمال شفائهم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة إخطارًا بوقوع حادث تصادم بالقرب من قرية الشيخ فضل التابعة إداريًا لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى التكامل ببني مزار، وتولت الجهات القانونية التحقيق في ملابسات الحادث.