الصين ترفض اعتراف إسرائيل بأرض الصومال

أعربت الصين، عن رفضها لقرار إسرائيل الاعتراف بإقليم "أرض الصومال" دولة مستقلة.

جاء ذلك على لسان متحدث وزارة الخارجية الصينية لين جيان خلال مؤتمر صحفي دوري في العاصمة بكين، الاثنين.

وأكد جيان دعم الصين لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه، قائلا: "ترفض الصين أي محاولة لتقسيم أراضي الصومال".

وذكّر أن الخطوة الإسرائيلية لاقت إدانة من دول ومنظمات دولية كثيرة.

وأضاف: "لا ينبغي لأي دولة أن تدعم أو تشجع قوى الانفصال الداخلي في دولة أخرى من أجل مصالحها الخاصة".

وأشار إلى أن إقليم أرض الصومال جزء لا يتجزأ من الصومال، وشأن داخلي صومالي.

وشدد على ضرورة حل هذه القضية من قبل الشعب الصومالي نفسه، دون أي تدخل خارجي، وبما يتناسب مع الظروف الوطنية للبلاد.

والجمعة، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، إن الأخير "أعلن اليوم الاعتراف الرسمي بجمهورية أرض الصومال دولة مستقلة ذات سيادة".

ويتصرف إقليم "أرض الصومال"، الذي لا يتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991، على أنه كيان مستقل إداري وسياسي وأمني، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.