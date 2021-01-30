 الإعلام الأمني العراقي: مقتل عنصرين من داعش في الأنبار - بوابة الشروق
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الإعلام الأمني العراقي: مقتل عنصرين من داعش في الأنبار

(د ب أ)
نشر في: السبت 30 يناير 2021 - 4:22 م | آخر تحديث: السبت 30 يناير 2021 - 4:22 م
أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم السبت مقتل عنصرين من تنظيم داعش، أحدهما "مسؤول" بمحافظة الأنبار.

وقالت خلية الإعلام في بيان صحفي اليوم أورده موقع "السومرية نيوز" إن "قوة من فوج استخبارات الفرقة الأولى بالجيش العراقي تمكنت من قتل إرهابيين اثنين أحدهم المسؤول العسكري لداعش في صحراء غربي قضاء الرطبة".

وأشارت إلى تدمير وكر للإرهابيين في منطقة فيضة الغزلان جنوب قضاء الرطبة في عمق الصحراء.

كما أكدت عزم القوات الأمنية على متابعة عناصر عصابات داعش  أينما كانوا، ومواصلة  العمل الاستخباري وجمع المعلومات بشكل مكثف لإنهاء تواجد الإرهاب والجريمة بمختلف صورها.

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