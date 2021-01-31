الجزائر تسجل 4 وفيات و235 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم السبت، 235 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية بتراجع 42 إصابة عن حصيلة اليوم السابق، ليصل مجموع الإصابات إلى 107122.

وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في الملخص الصحفي اليومي عن رصد 4 وفيات جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 2888.

كما أشار فورار إلى تماثل 196 حالة جديدة للشفاء، ليرتفع عدد المصابين الذين تعافوا من الوباء إلى 73 ألفا و152. بينما يتواجد 33 مريضا في العناية المركزة.

وبدأت الجزائر اليوم السبت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا باستخدام اللقاح الروسي "سبوتنيك في"، حيث خصت العملية في بدايتها بعض موظفي القطاع الصحي وكبار السن المصابين بأمراض مزمنة.