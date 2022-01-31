كندا تسحب الموظفين غير الأساسيين من سفارتها في أوكرانيا

أعلنت كندا سحب الموظفين غير الأساسيين وأفراد عائلات الدبلوماسيين الباقين من سفارتها في أوكرانيا.

وذكرت السفارة الكندية في أوكرانيا في بيان، اليوم الأحد، أنه سيتم تعزيز الفريق في السفارة الكندية في كييف بمسؤولين من ذوي الخبرة في مجالات، مثل إصلاح قطاع الأمن، وإدارة الصراع، والإصلاح الديمقراطي، والخدمات القنصلية والدبلوماسية.

وفي سياق متصل، وصلت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند إلى كييف، حيث جددت تحذيرات الحلفاء الغربيين بشأن التهديد الذي يلوح في الأفق بغزو روسي محتمل وسط جمود دولي شديد بشأن الأزمة في أوروبا الشرقية.

وكانت الحكومة الكندية قد أعلنت الأسبوع الماضي تجديد وتوسيع مهمة التدريب العسكري الكندي في أوكرانيا، والمعروفة باسم عملية "يونيفير"، كما تعتزم تقديم حزمة من المساعدات العسكرية غير القتالية، بما في ذلك السترات الواقية من الرصاص وأجهزة الكشف عن المعادن والمناظير والأطقم الطبية من بين أشياء أخرى.