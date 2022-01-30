مصر تطيح بالمغرب من أمم أفريقيا وتضرب موعدا مع الكاميرن في نصف النهائي

حقق منتخب مصر فوزا صعبا أمام نظيره المغربي، بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي اقيم على ستاد أحمدو أهيدجو، ضمن حسابات الدور الربع النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في الكاميرون.

ولم ينتظر منتخب المغرب كثيرا حتى يسجل هدف التقدم، حيث نجح أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، في الحصول على ركلة جزاء بعد عركلته من أيمن أشرف داخل منطقة الجزاء.

ونجح سفيان بوفال في تسجيل ركلة الجزاء على يسار محمد أبو جبل في الدقيقة السابعة.

وبعدها سيطر منتخب مصر على مجريات الشوط الأول لكن دون تسجيل أهداف، وتلقى ياسين بونو، حارس المغرب، تسديدتين من قبل أيمن أشرف وأحمد فتوح في اختبارين حقيقيين لكنه تصدى لهما ببراعة كبيرة.

ومع بداية الشوط الثاني بدأ أداء منتخب مصر يتحسن تدريجيا حتى جاءت الدقيقة 53 التي نجح فيها محمد صلاح في تسجيل هدف التعادل بعدما ارتدت الكرة من حارس المغرب بسبب رأسية محمد عبدالمنعم، ووجد صلاح نفسه أمام المرمى الخالي ليسكنها الشباك.

واستمرت محاولات منتخب المغرب من أجل تسجيل هدف التقدم من جديد وتعد أخطر هجمات منتخب أسود الأطلسي في الدقيقة 82 والتي أخرجها محمد أبو جبل من المرمى واصطدمت بالقائم.

وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي لتلجأ المباراة إلى الوقت الإضافي وفي الدقيقة 100 سجل محمود تريزيجيه الهدف الثاني بعد مرة عرضية من محمد صلاح راوغ فيها دفاع المنتخب المغربي.

وبهذه النتيجة ضرب منتخب موعدا مع نظيره الكاميروني في الدور النصف النهائي لكأس الأمم.