 بريطانيا تسجل 72 ألفا و405 إصابات جديدة بكورونا و296 حالة وفاة - بوابة الشروق
الأحد 30 يناير 2022 10:42 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمشوار المنتخب المصري ببطولة إفريقيا؟
النتـائـج تصويت

بريطانيا تسجل 72 ألفا و405 إصابات جديدة بكورونا و296 حالة وفاة

(د ب أ)
نشر في: الأحد 30 يناير 2022 - 10:21 ص | آخر تحديث: الأحد 30 يناير 2022 - 10:21 ص

سجلت بريطانيا 72 ألفا و405 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 296 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد.

وترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 16 مليونا و519 ألفا و768 إصابة، والوفيات إلى 156 ألفا و137 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه قد تم إعطاء 138 مليونا و919 ألفا و438 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بريطانيا حتى الآن.

ويشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك