محافظ دمياط تطلق مبادرة شتاء دافئ جدا لأبناء قرى حياة كريمة

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مبادرة شتاء دافئ جدا، التي نظمتها مديرية التعليم بدمياط، اليوم الأحد.

وقالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إن المبادرة تعتبر هادفة من مديرية التربية والتعليم، التي أشركت الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين، من جميع مدارس المحافظة بالتبرع بملابس جديدة، وبطانيات ذات جوده عالية، وصلت لحوالي 10 آلاف قطعة ملابس، لإهدائها إلى أبناء قرى "حياة كريمة".

أيضا تم تعريف الطلبة بأهداف مبادرة كريمة، والتي من بينها التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية وفي الحضر، والتنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، أيضا إحياء قيم المسئولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.

أيضا مبادرة صانع السعادة، وهي مبادرة موازية لمبادرة شتاء دافئ جدا، حيت تشمل وجبات وأدوات مدرسية.