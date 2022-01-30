بريطانيا تلوح بعقوبات جديدة ضد روسيا قد تشمل دائرة الكرملين

قالت وزيرة الخارجية البريطانية إليزابيث تراس، إن بلادها، ستوسع العقوبات المفروضة على روسيا الأسبوع المقبل على خلفية الوضع حول أوكرانيا.

وأضافت الوزيرة في مقابلة مع شبكة سكاي نيوز اليوم الأحد: "سنقدم هذا الأسبوع إجراءات لتحسين قانون العقوبات. في الوقت الحالي، لا يمكننا فرض عقوبات إلا على الذين يشاركون بشكل مباشر في نشاطات زعزعة الاستقرار في أوكرانيا، سنقوم بتوسيع قائمة [الأشخاص الخاضعين للقيود] بحيث يمكن أن تشمل العقوبات أي شركة تهم الكرملين والنظام الروسي".

وتابعت إليزابيث تراس القول: "لن يتمكن أي أحد من الأوليجارشيين المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولا الشركات الروسية التي تعمل بمثابة عمود فقري للدولة الروسية من الهروب من العقوبات"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.