 بريطانيا تلوح بعقوبات جديدة ضد روسيا قد تشمل دائرة الكرملين - بوابة الشروق
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بريطانيا تلوح بعقوبات جديدة ضد روسيا قد تشمل دائرة الكرملين

وكالات
نشر في: الأحد 30 يناير 2022 - 2:44 م | آخر تحديث: الأحد 30 يناير 2022 - 2:44 م

قالت وزيرة الخارجية البريطانية إليزابيث تراس، إن بلادها، ستوسع العقوبات المفروضة على روسيا الأسبوع المقبل على خلفية الوضع حول أوكرانيا.

وأضافت الوزيرة في مقابلة مع شبكة سكاي نيوز اليوم الأحد: "سنقدم هذا الأسبوع إجراءات لتحسين قانون العقوبات. في الوقت الحالي، لا يمكننا فرض عقوبات إلا على الذين يشاركون بشكل مباشر في نشاطات زعزعة الاستقرار في أوكرانيا، سنقوم بتوسيع قائمة [الأشخاص الخاضعين للقيود] بحيث يمكن أن تشمل العقوبات أي شركة تهم الكرملين والنظام الروسي".

وتابعت إليزابيث تراس القول: "لن يتمكن أي أحد من الأوليجارشيين المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولا الشركات الروسية التي تعمل بمثابة عمود فقري للدولة الروسية من الهروب من العقوبات"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.


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