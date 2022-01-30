محافظ بورسعيد: بدء إنشاء سوق حضاري نموذجي في منطقة شادر عزام

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن البدء في إقامة سوق حضاري نموذجي بمنطقة شادر عزام بنطاق حى جنوب بورسعيد، مصمم على أحدث طراز ويضاهي سوق الأسماك وبازار بورسعيد في حي العرب.

يأتي ذلك في إطار خطة الارتقاء بحي الجنوب وتوفير خدمات لائقة للأهالي، تحقق مباديء الحياة الكريمة التي استهدفتها الدولة على جميع الأصعدة.

جاء ذلك خلال جولة محافظ بورسعيد بنطاق حى جنوب بورسعيد؛ لمتابعة سير ومعدلات التنفيذ في عدد من المشروعات الجارية، برفقة عدد من الأجهزة التنفيذية.

وأكد المحافظ أنه سيتم الانتهاء من إزالة كل الأسواق العشوائية بمنطقة شادر عزام، واستبدالها بسوق حضاري نموذجي يضم كل أنشطة البيع والشراء، من الخضروات والفاكهة واللحوم والأسماك، ويحقق مظهرا حضاريا وجماليا بجنوب بورسعيد يتماشى مع المشروعات التنموية والخدمية والصحية والتعليمية وغيرها.