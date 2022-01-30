الشباب والرياضة بشمال سيناء تواصل الاحتفال بعيد الشرطة

نظمت إدارة شباب رمانة اليوم السبت، احتفالية بمركز شباب سالم الهرش بقرية ٣٠ يونيه بمركز بئر العبد، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

ووجه كليب راشد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء التحية لرجال الشرطة على ما يبذلونه من جهود لإعادة الاستقرار والأممن إلى جميع ربوع الجمهورية .. لافتًا إلى عودة الاستقرار إلى محافظة شمال سيناء بفضل جهود القوات المسلحة والشرطة المدنية .

وأكد راشد على أن الاحتفال تضمن فقرات فنية وشعرية لأعضاء مراكز شباب وأندية إدارة شباب رمانة .. الى جانب عروض رياضية للاعبى أكاديميات الكاراتيه لمراكز شباب رمانة و٦ أكتوبر وسالم الهرش ، ومباراة في كرة القدم لمواليد ٢٠٠١ بين مركز شباب سالم الهرش ومنتخب ادارة شباب رمانة .

حضر الاحتفالية محمد على عيد نائب رئيس مركز ومدينة بئر العبد بشمال سيناء ومحمد عبد القادر مدير إدارة الشباب والرياضة برمانة ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بقسم رمانة.