وزير خارجية باكستان يبحث في موسكو اليوم تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن مباحثات الوزير سيرجي لافروف مع نظيره وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري، في موسكو اليوم الاثنين، تتناول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

وهذه أول زيارة يقوم بها الوزير الباكستاني إلى روسيا منذ توليه منصبه.

وسبق أن ذكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أنه سيتم توجيه اهتمام خاص إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

ووفقا لوكالة تاس الروسية للأنباء، يأتي الاجتماع الوزاري في إطار عمل مكثف من جانب شركات روسية وباكستانية لحل كل المسائل العالقة ذات الصلة بإمدادات الطاقة إلى باكستان.

كان الجانبان اتفقا في الجلسة الثامنة للجنة الحكومية الباكستانية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والتقني، التي عقدت في إسلام أباد في الفترة من 18 إلى 20 من الشهر الجاري، على توريد النفط والغاز من روسيا حتى نهاية مارس المقبل.