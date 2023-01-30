زيلينسكي: 2023 سيكون عام النصر لأوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه واثق من قدرة بلاده على هزيمة روسيا هذا العام، على الرغم من الصعوبات الحالية التي تواجهها أوكرانيا على جبهة القتال.

وأضاف زيلينسكي في رسالة عامة عبر تليجرام اليوم الأحد: "2023 يجب أن يكون بالتأكيد عام انتصارنا".

وفي الوقت نفسه، اعترف زيلينسكي في خطابه المسائي المصور بأن "الوضع صعب للغاية"، فيما يتعلق بالقتال العنيف في شرق البلاد المتنازع عليه بشدة.

وقال إنه في منطقة دونيتسك، لا تزال مدينتا باخموت وفوليدار على وجه الخصوص تتعرضان للقصف الروسي المستمر. وعلى الرغم من الخسائر الكبيرة في صفوفهم ، لم يقلل الروس من شدة هجماتهم هناك.

في غضون ذلك، قتل ثلاثة أشخاص في مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا نتيجة القصف الروسي وأصيب ستة آخرون، حسبما ذكرت السلطات المحلية يوم الأحد.

وتتعرض العاصمة الإقليمية لخيرسون، التي استعادها الجيش الأوكراني قبل بضعة أشهر، للقصف المتكرر من قبل القوات الروسية.