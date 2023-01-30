العراق: القبض على 18 إرهابيا في مناطق متفرقة

تمكن رجال مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الاثنين، من إلقاء القبض على 24 إرهابيا ومتهما في مناطق متفرقة من البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن المديرية بيانا قالت فيه إنه تم إلقاء القبض على الإرهابيين والمتهمين من خلال "عمليات استباقية وجهود استخبارية متميزة لأقسام وشعب استخبارات وأمن قيادة عمليات ديالى وبغداد وميسان والفرق السادسة والسابعة والثامنة والعاشرة السادسة عشر والسابعة عشر وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات".

وأضافت المديرية أنه "تم نصب كمائن محكمة في بغداد والأنبار وميسان وديالى ونينوى وكركوك، أسفرت عن إلقاء القبض على خمسة إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضاء الطارمية والقائم والرمادي وناحية تل عبطة".

وأشار البيان إلى أنه "تم القبض كذلك على 19 متهما وفق أحكام مواد قانونية مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظات ذاتها، وقد تم تسليم المطلوبين إلى جهات الطلب".

ويوم الجمعة، كشفت وكالة الاستخبارات العراقية، عن عنصرين من تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول أخرى)، كانا قد تخفَيا بهويات مزورة في محافظة كركوك.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن الاستخبارات العراقية بيانا، قالت فيه إن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين من عصابات داعش الإرهابية في محافظة كركوك بعملية استخبارية سبقها تدقيق ميداني للعناصر المشتبه فيهما".