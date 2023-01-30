غلق مخبز لمدة شهر وتحرير 20 محضرا تموينيا في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، باستمرارا الحملات التي تشنها مديرية التموين بالبحيرة لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة؛ للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان، وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



وذكرت بلبع، في بيان اليوم الإثنين، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر شنت حملة تموينية بقيادة سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية على المخابز البلدية بمركزي (شبراخيت والرحمانية)، أسفرت عن غلق مخبز لمدة شهر لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 23 جرامًا للرغيف، و9 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن.



كما تم إغلاق مخبزين أنتجا خبزًا غير مطابق للمواصفات، و4 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم وجود سجل زيارات وقت المرور، و4 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.