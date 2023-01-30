خفر السواحل الفرنسي ينقذ 83 مهاجرا على متن قاربين بالقنال الإنجليزي

انقذ خفر السواحل الفرنسي 83 مهاجرا كانوا على متن قاربين صغيرين متجهين إلى المملكة المتحدة في القنال الإنجليزي.

وقال خفر السواحل الفرنسي إن عدة قوارب صغيرة حاولت عبور القنال يوم الأحد، وواجه اثنان صعوبة قبالة سواحل جرافلين شمالي فرنسا.

وأوضح خفر السواحل أنه في صباح يوم الأحد إنه تم إنقاذ 54 شخصا من على متن قارب و 29 من على متن قارب آخر، وفقا لوكالة أنباء"بي إيه ميديا" البريطانية.

وتم نقل المهاجرين إلى ميناء كاليه الفرنسي، حيث استقبلتهم خدمات الطوارئ، وفقا لبيان صادر عن المديرية البحرية لبحر المانش وبحر الشمال في فرنسا.

وأضاف خفر السواحل أن شخصا كان مصابا بوعكة صحية تلقى رعاية طبية.

يأتي ذلك بعد أن قالت وزارة الدفاع البريطانية إن 26 مهاجرا على متن قارب صغير عبروا القنال للوصول إلى المملكة المتحدة يوم السبت.

وبلغ العدد الإجمالي للمهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بعد عبور القنال خلال هذا العام حتى الآن 991 شخصا، وفقا لبيانات وزارة الدفاع البريطانية.